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Окупанти змушують власників готелів та баз відпочинку "доносити" на відвідувачів

За невиконання наказу власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів.

Окупанти змушують власників готелів та баз відпочинку "доносити" на відвідувачів
Фото: змі окупантів

Росіяни зробили ще один крок до тоталітарного контролю на ТОТ. Тепер власники готелів та баз відпочинку мають доносити про всіх відвідувачів. У разі невиконання наказу власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

Відповідно до наказу окупаційної "влади", власники готелів та баз відпочинку повинні "доносити":

  • про громадян Росії в триденний строк;
  • про негромадян - протягом доби з моменту заселення;

Фото: Іван Федоров

"37-й рік" на Росії і на ТОТ наближається все стрімкіше. От тільки прибічники диктатури, схоже, погано вчили історію і забули, що виконавці злочинних наказів довго не живуть", — розповідає Федоров.

  • Окупаційна влада Криму запроваджує “особливий режим” в'їзду та виїзду на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Херсонської області.
  • У підпіллі попередили про низку протиправних дій щодо населення, які були здійснені окупаційними військами на ТОТ.
  • Окупанти вирішили відбирати майно у всіх незгодних з диктатурою Кремля. Відповідний законопроект внесуть на розгляд держдуми вже 22 січня. 
  • Окупаційна адміністрація у Запорізькій області закликає мешканців доносити на сусідів через чат-бот й обіцяє платити гроші за “корисну інформацію”.
  • Торік у листопаді на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили чат-бот для анонімних доносів на членів підпілля. Ворог закликає “повідомляти” росіянам про членів підпілля й передавати інформацію про колаборантів. 
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