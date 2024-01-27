Окупанти змушують власників готелів та баз відпочинку "доносити" на відвідувачів

За невиконання наказу власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів.

Росіяни зробили ще один крок до тоталітарного контролю на ТОТ. Тепер власники готелів та баз відпочинку мають доносити про всіх відвідувачів. У разі невиконання наказу власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

Відповідно до наказу окупаційної "влади", власники готелів та баз відпочинку повинні "доносити":

про громадян Росії в триденний строк;

про негромадян - протягом доби з моменту заселення;

Фото: Іван Федоров

"37-й рік" на Росії і на ТОТ наближається все стрімкіше. От тільки прибічники диктатури, схоже, погано вчили історію і забули, що виконавці злочинних наказів довго не живуть", — розповідає Федоров.