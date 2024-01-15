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На окупованих територіях росіяни закликають мешканців доносити на сусідів

Донощикам обіцяють платити за "корисну інформацію".

На окупованих територіях росіяни закликають мешканців доносити на сусідів
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація у Запорізькій області закликає мешканців доносити на сусідів через чат-бот й обіцяє платити гроші за “корисну інформацію”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

По факту доносити вимагають на кожного, хто “не лояльний” до окупантів.

“Ми ж закликаємо спамити цей бот, аби дискредитувати саму ідею доносів. Повідомити колаборантам про неминуче покарання можна за цим посиланням”, − зазначили у ЦНС.

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У Центрі також закликали й надалі надавати інформацію про розташування складів ворожої техніки та особового складу Росії у “Спротив.Бот”. 

  • Торік у листопаді на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили чат-бот для анонімних доносів на членів підпілля. Ворог закликає “повідомляти” росіянам про членів підпілля й передавати інформацію про колаборантів. 
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