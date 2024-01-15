На окупованих територіях росіяни закликають мешканців доносити на сусідів

Окупаційна адміністрація у Запорізькій області закликає мешканців доносити на сусідів через чат-бот й обіцяє платити гроші за “корисну інформацію”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

По факту доносити вимагають на кожного, хто “не лояльний” до окупантів.

“Ми ж закликаємо спамити цей бот, аби дискредитувати саму ідею доносів. Повідомити колаборантам про неминуче покарання можна за цим посиланням”, − зазначили у ЦНС.

У Центрі також закликали й надалі надавати інформацію про розташування складів ворожої техніки та особового складу Росії у “Спротив.Бот”.