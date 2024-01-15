Росія суттєво “роздуває” чисельність своєї армії, − британське Міноборони

Кремль з квітня 2023-го дозволив випускникам шкіл підписувати контракти з армією.

Росія суттєво завищує чисельність своєї армії. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони.

11 січня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до лав російської армії доєдналися 500 тисяч осіб

“Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута”, − зазначили британці.

Аби досягнути цільових показників вербування, російські військові з квітня 2023-го дозволили випускникам шкіл підписувати контракти з армією.

Останні дані ЗМІ, зокрема BBC-Russian, показують, що щонайменше п'ять росіян, які народилися у 2005 році, померли у війні.

У розвідці вважають, що російська армія непропорційно вербує солдатів здебільшого із бідних і сільських регіональних регіонів Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/HU8oBmeVpQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mLOP37pDWh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 15, 2024