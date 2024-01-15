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Росія суттєво “роздуває” чисельність своєї армії, − британське Міноборони

Кремль з квітня 2023-го дозволив випускникам шкіл підписувати контракти з армією.

Росія суттєво “роздуває” чисельність своєї армії, − британське Міноборони
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Росія суттєво завищує чисельність своєї армії. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони.

11 січня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до лав російської армії доєдналися 500 тисяч осіб

“Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута”, − зазначили британці.

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Аби досягнути цільових показників вербування, російські військові з квітня 2023-го дозволили випускникам шкіл підписувати контракти з армією.

Останні дані ЗМІ, зокрема BBC-Russian, показують, що щонайменше п'ять росіян, які народилися у 2005 році, померли у війні.

У розвідці вважають, що російська армія непропорційно вербує солдатів здебільшого із бідних і сільських регіональних регіонів Росії.

  • За даними ГУР Міністерства оборони, окупаційні війська Росії в Україні налічують 462 тисячі осіб. Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність − де чисельність особового складу менше 50%, у тилові райони. Після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту, повідомив представник розвідки Вадим Скібіцький.
  • Також на тимчасово окупованих територіях розміщені 35 тисяч осіб "Росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.
  • На початку січня президент РФ Володимир Путін сьогодні підписав указ, згідно з яким іноземці, які воюють на боці Росії в Україні, можуть отримати російське громадянство для себе та своїх сімей.
  • У розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 убитих і поранених військових, або майже 90% особового складу, який вона мала на момент початку конфлікту.
  • У вересні 2022 року Росія призвала додатково 300 000 осіб під час своєї першої мобілізації після Другої світової війни. Є припущення, що Путін може повторити цей крок після наступних президентських виборів у березні, на яких лідер окупантів має отримати шостий термін на посаді очільника РФ. Водночас Кремль неодноразово заявляє, що "подальша мобілізація не потрібна, оскільки минулого року сотні тисяч чоловіків підписали контракти добровольців".
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