Сили опору підірвали у Мелітополі автомобіль з окупантами

Вчора у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух на вулиці Гоголя. Сили українського спротиву підірвали автомобіль з окупантами.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Унаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ “Patriot””, − йдеться у повідомленні.

Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.

“Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється”, − зазначили у розвідці.