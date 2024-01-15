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Сили опору підірвали у Мелітополі автомобіль з окупантами

Кількість жертв і поранених уточнюється.

Сили опору підірвали у Мелітополі автомобіль з окупантами
Фото: EPA/UPG

Вчора у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух на вулиці Гоголя. Сили українського спротиву підірвали автомобіль з окупантами.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Унаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ “Patriot””, − йдеться у повідомленні.

Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.

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Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.

“Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється”, − зазначили у розвідці.

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