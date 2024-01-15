Сили опору підірвали у Мелітополі автомобіль з окупантами

Вчора у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух на вулиці Гоголя. Сили українського спротиву підірвали автомобіль з окупантами.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
“Унаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ “Patriot””, − йдеться у повідомленні.
Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.
Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.
“Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється”, − зазначили у розвідці.
- За минулу добу українські захисники знищили ще 980 російських окупантів, 14 танків, 20 бронемашин і 24 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні 370 980 військових.