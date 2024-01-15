Головне за ніч та ранок понеділка, 15 січня: втрата росіянами літаків А-50 та Ил-22М11, 25 відбитих штурмів під Авдіївкою

Росіяни, ймовірно, втратили в небі над Україною літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный". Також повідомляється про ушкодження літака-командного пункту Ил-22М11.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на профільні джерела. "Втрата подібних літаків – це важкий удар по Повітряно-космічних силах РФ, цю втрату російський оборонно-промисловий комплекс не здатен компенсувати", - йдеться в повідомленні.

Засіб ураження літака невідомий, це можуть бути ракети класу “земля-повітря”, “повітря-повітря”, протирадіолокаційні ракети або поломка. Один з ймовірних варіантів – дружній вогонь.

Офіційні представники ЗСУ інформацію поки що не коментували.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 94 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 980 російських окупантів, 14 танків, 20 бронемашин і 24 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні 370 980 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної атаки з боку Росії на східний фланг НАТО в лютому вже цього року. Про це пише Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу.

У секретному документі, призначеному тільки для службового користування, Міноборони Німеччини детально описує можливий конфлікт між Росією і НАТО. Кульмінацією стає розміщення солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.

Bild описує сценарій із документа, але з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ.

Подробиці – в новині.

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