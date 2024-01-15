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Бійці ССО ліквідували ворожу розвідгрупу біля Авдіївки

Ворог не полишає спроб просунутися на цьому напрямку.

Бійці ССО ліквідували ворожу розвідгрупу біля Авдіївки
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та знешкодили групу російських військових, які намагалися проводити розвідку на території поблизу Авдіївки Донецької області.

Про це повідомило командування ССО.

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб просунутися. Один і той же маршрут противник атакує щоночі", – зазначають оператори 8-го окремого полку ССО, які виконують завдання в цьому районі.

"Під час нічного спостереження в зоні відповідальності за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом нами було виявлено ворожу групу з п'яти осіб, що намагалася проводити розвідку", - йдеться в повідомленні.

Оператори ССО відкрили по противнику вогонь з міномета. Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів знищено, ще двоє – отримали поранення.

  • Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
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