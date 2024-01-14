Зеленський і його команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту, − Єрмак у Давосі

Чинна влада України не погодиться на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України.

Про це за результатами зустрічі політичних і безпекових радників у Давосі, на якій обговорювали Українську формулу миру, заявив глава Офісу українського президента Андрій Єрмак, пише Радіо Свобода.

“Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти”, − сказав він.

Єрмак додав, що Україні потрібен справедливий мир. “І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість”, – наголосив керівник Офісу президента.

Він також впевнений, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок.

“Партнери вже знають нас і нашу позицію, й поважають її... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму”, – резюмував посадовець.