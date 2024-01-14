Зеленський і його команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту, − Єрмак у Давосі

Чинна влада України не погодиться на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України.
Про це за результатами зустрічі політичних і безпекових радників у Давосі, на якій обговорювали Українську формулу миру, заявив глава Офісу українського президента Андрій Єрмак, пише Радіо Свобода.
“Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти”, − сказав він.
Єрмак додав, що Україні потрібен справедливий мир. “І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість”, – наголосив керівник Офісу президента.
Він також впевнений, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок.
“Партнери вже знають нас і нашу позицію, й поважають її... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму”, – резюмував посадовець.
- Всесвітній економічний форум у Давосі стартував сьогодні з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація.
- Учасники зустрічі розглянули п'ять пунктів української Формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації й повторення війни та підтвердження закінчення війни.
- Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
- Раніше стало відомо, що Зеленський виступить на Форумі зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі" 16 жовтня. Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.
- У Форумі візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.