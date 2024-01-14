Як Росія викрадає дітей з України, — розслідування Reuters

До викрадення дітей з окупованих територій України причетні російські посадовці та колаборанти.

Агентство Reuters опублікувало масштабне розслідування про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій російськими посадовцями та колаборантами.

Журналісти агентства протягом шести місяців розслідували долі викрадених Росією українських дітей, які осиротіли або були розлучені із родинами.

На початку минулого року вчителі школи на окупованому Росією півдні України оголосили про приїзд особливого гостя з Москви.

Багато учнів Генічеського професійно-технічного училища № 27 залишилися сиротами або розлучилися з родинами. Серед них були Ліза Бацура та Зорік Ібріан, обидвом по 16 років, вони з Херсона, одного з перших міст, яке впало під час російського вторгнення роком раніше.

Останні кілька місяців підлітки провели в приморських таборах в анексованому Росією Криму, де працівники табору забороняли їм носити синьо-жовті кольори України та змушували вчити напам’ять гімн Росії. Нещодавно проросійські чиновники перемістили їх до підконтрольного РФ Генічеська.

"Особливим" гостем виявилася Марія Львова-Бєлова, уповноважена Росії з прав дитини.

Фото: Reuters

Підліток на ім'я Настя, також впізнала Львову-Бєлову, остання пропонувала Насті знайти родину в Росії та видати російський паспорт.

"У мене є мати, але, як вони думали, я була сиротою, — сказала Ліза Reuters через кілька місяців. — Мені хотіли видати російський паспорт і знайти мені родину, російську родину".

Ліза повернулася в Україну завдяки своїй матері, Оксані Галкіній, яка розшукала її в Генічеську та привезла додому в травні минулого року. Більшість свідчень про масове переміщення українських дітей до Росії походять від таких репатріантів, як Ліза.

"Сподіваюся, я більше ніколи не побачу нікого з них", — каже Ліза, якій вдалося повернутися з російсьої неволі.

Інші діти з Херсона, які жили в Генічеську, досі залишаються в руках росіян. Серед них – однокласник Лізи Зорік Ібріан та його брат Данило, які осиротіли у 2021 році.

Журналісти Reuters витратили шість місяців на розслідування долі зниклих безвісти українських дітей, які не мають родичів, які б за них заступилися, оскільки вони сироти або іншим чином розлучені зі своїми родинами. Історії цих дітей здебільшого залишаються прихованими.

Встановлюючи дітей у цій історії, Reuters опирався на інтерв’ю, загальнодоступні офіційні бази даних зниклих українських дітей, фотографії та деталі, оприлюднені російськими офіційними особами.

Особи підлітків підтвердила керівник херсонського дитячого будинку, де вони проживали, і поділилася фотографією групи.

Що стосується дітей дошкільного віку, то всі зображення, імена та дати народження вже оприлюднені в державних базах України.

Опитавши десятки свідків їхньої депортації та переглянувши соціальні мережі та російські новини, Reuters встановив особу однокласника Лізи Зоріка Данила та ще трьох підлітків, яких вивезли з Херсона разом із нею. Усі п’ятеро — чиї батьки померли або не можуть піклуватися про них — досі перебувають на підконтрольній Росією території за підтримки російської держави, з невеликими шансами повернутися в Україну.

Фото: Reuters

Reuters також відслідковував 48 маленьких дітей-сиріт з Херсона, яким на момент їх перевезення було п’ять років або менше. Ця група перебуває в центрі окремих звинувачень у викраденні, висунутих українською прокуратурою трьом неназваним особам – росіянину і двом українцям.

Деякі з 48 малюків, можливо, були доставлені до будинку Йолочки в Криму. В інтерв’ю з шістьма діючими та колишніми співробітниками будинку, Reuters встановив, що станом на листопад 2023 року близько 30 залишалися там.

Близько десятка херсонських дітей помістили в Опушкинський дитячий туберкульозний санаторій, за словами трьох осіб, які мають безпосереднє розуміння. Санаторій знаходиться в селі за 24 км на схід від Сімферополя і опікується дітьми, яких відправляють з Росії оздоровлюватися на сухому повітрі Криму.

Ще двоє дітей зараз перебувають у Росії. Один з них – Ілля Ващенко, якому цього місяця виповнюється чотири роки. Ілля отримав нове російське свідоцтво про народження 26 вересня минулого року в російському державному РАГСі в Подольську, що неподалік Москви.

Друга дитина — дворічна Маргарита Прокопенко, яку удочерив голова партії "Справедлива Росія – за правду" Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою. Дитині змінили ім'я на Марина Миронова. Про усиновлення вперше повідомили BBC і російське видання IStories.

В агенстві наголошують, за вивезенням українських дітей стоїть "величезна машина з депортації, розміщення та перевиховання". За даними журналістів, у депортації двох груп сиріт із Херсона брали участь Львова-Бєлова, члени російського парламенту, «чиновники» в окупованому Криму та колаборанти серед українських лікарів і вчителів. У деяких випадках росіяни використовували дітей для своїх пропагандистських відеороликів.

Депортації до РФ завдали величезних людських збитків: братів і сестер розділили, вразливу молодь настроїли одне проти одного, а дітей дошкільного віку залишили без кровних родичів, щоб мати на них права – сховали від очей далеко в Росії.

Повернення цих дітей є важким завданням, кажуть волонтери та офіційні особи в Україні, і робота стає важчою з кожним днем, оскільки діти стають старшими та піддаються російському впливу.

"Майже всім "промили мізки", — каже Микола Кулеба, голова некомерційної організації голова неприбуткової організації Save Ukraine, яка допомагає вивозити українських дітей з території, контрольованої Росією. "І ми ніколи не зможемо повернути їх назад. Тому що вони ненавидять Україну зараз", – додав він.

Джерело Reuters у Криму зазначило, що за наказом "глави" окупованого Росією українського півострова Сергія Аксьонова будь-яка інформація про вивезених українських дітей-сиріт оголошена в регіоні суворо конфіденційною. За словами джерела, про будь-які запити західних ЗМІ щодо дітей необхідно негайно повідомляти "владу" Криму. За його словами, питання взято на контроль в офісі Львової-Бєлової.

Яке майбутнє чекає херсонських дітей – незрозуміло. На досвіді долі дітей з Донецької області України, яка в окупації Росії з 2014 року, можуть бути певні підказки.

З тисяч дітей, в Донецькій області, понад 250 були переміщені в дитячі заклади, прийомні будинки або депортовані до Росії та виховуються опікунами. Таку інформацію отримало агенство Reuters завдяки українській хакерській групі Kiborg.

Файли містять особисті дані кожної дитини, яка перебуває під опікою, і охоплюють період з 2014 року до кінця 2022 року. Більшість дітей перевезли у 2022 році, деяких аж до Мурманська, поблизу Фінляндії, та Ноябрьська, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Сибіру.

Депортація українських дітей до Росії: