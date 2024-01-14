Кримські партизани виявили підрозділ росіян біля аеродромів "Бельбек" і "Кача"

Кримські партизани руху "АТЕШ" виявили підрозділ російських окупантів у закинутій будівлі біля аеродромів "Бельбек" та "Кача". На постійній основі там перебувають до 30 військових.

"Наш агент із Севастополя виявив російський військовий підрозділ у занедбаній будівлі. Розташований він біля населеного пункту Полюшка Качинського муніципального округу", повідомляють партизани руху у Telegram.

За будинком розташовується РЛС противника з командною машиною, яке має захищати прилеглі військові аеродроми. На постійній основі там перебуває близько 30 військових.

За 4 км на північ від цього місця знаходиться військовий аеродром "Кача", а за 5 км на південь — аеродром подвійного призначення "Бельбек".

Координати: 44.741820, 33.597293