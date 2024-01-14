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Прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку

Один із безпілотників заплутався у лінії електропередачі.

Прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку
Фото: ДПСУ

На Запорізькому напрямку прикордонники-оператори безпілотників відбили атаку ворожих FPV-дронів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Ворог використовує погодні умови й продовжує завдавати ударів FPV-дронами. На Запорізькому напрямку прикордонники-оператори БпЛА розправилися з усіма "вбивчими пташками", одну з них затрофеївши: дрон заплутався у лінії електропередачі, а смертоносний вантаж приземлився без детонації", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Раніше на Херсонщині росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ пожежників. Четверо рятувальників дістали поранення.

Що таке FPV-безпілотник

  • FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки. 
  • FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити за ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.
  • У 2024 році Міноборони планує закупити щонайменше 1 мільйон FPV-дронів.
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