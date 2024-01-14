На Запорізькому напрямку прикордонники-оператори безпілотників відбили атаку ворожих FPV-дронів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Ворог використовує погодні умови й продовжує завдавати ударів FPV-дронами. На Запорізькому напрямку прикордонники-оператори БпЛА розправилися з усіма "вбивчими пташками", одну з них затрофеївши: дрон заплутався у лінії електропередачі, а смертоносний вантаж приземлився без детонації", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Раніше на Херсонщині росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ пожежників. Четверо рятувальників дістали поранення.

Що таке FPV-безпілотник