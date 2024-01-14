На Запорізькому напрямку прикордонники-оператори безпілотників відбили атаку ворожих FPV-дронів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Ворог використовує погодні умови й продовжує завдавати ударів FPV-дронами. На Запорізькому напрямку прикордонники-оператори БпЛА розправилися з усіма "вбивчими пташками", одну з них затрофеївши: дрон заплутався у лінії електропередачі, а смертоносний вантаж приземлився без детонації", - йдеться в повідомленні.
Раніше на Херсонщині росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ пожежників. Четверо рятувальників дістали поранення.
Що таке FPV-безпілотник
- FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки.
- FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити за ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.
- У 2024 році Міноборони планує закупити щонайменше 1 мільйон FPV-дронів.