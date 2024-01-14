Українська система РЕБ може протидіяти ракетним ударам Росії, — ISW

Під час останнього масованого ракетного обстрілу Росії, де РФ використала комбіновану тактику із застосуванням ракет і дронів, українська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) якісно продемонструвала здатність виводити з ладу не лише безпілотники, але й ракетні системи.

Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Раніше ISW оцінював, що ударна кампанія Росії проти України та українська адаптація для протидії новим російським ударам є частиною ширшої тактичної та технологічної гонки… між потужностями дальнього удару та ППО. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що російський ударний пакет, використаний 13 січня, подібний до ударного пакету, який російські війська застосували 8 січня та під час інших недавніх ударів, що свідчить про те, що українські сили можуть розпізнати шаблони в повторюваних російських ударних пакетах, а також запроваджувати інновації та адаптуватися відповідно", – ідеться в повідомленні.

Як раніше повідомляли у повітряних силах, під час атаки РФ використала крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Силам ППО України вдалося збити вісім ракет, а понад 20 інших ракет не досягли своїх цілей унаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.