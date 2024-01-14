Минулої доби армія РФ завдала 146 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

Минулої доби російські окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 146 ударів з РСЗВ та провели 40 атак безпілотниками. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Росіяни здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Левадного та Кам'янського, 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Роботиному, Полтавці, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Новоандріївці, Затишшю, Малій Токмачці, Малинівці й П'ятихаткам, а також вгатили 5 авіаснарядами по Оріхову та Новоандріївці.

Також, 97 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Степногірська, Плавнів, Степового, Лобкового, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.