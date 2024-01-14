Ворог щодня обстрілює Куп'янський район Харківщини з різних видів озброєння

Впродовж доби під ворожими артилерійськими та мінометними ударами ворога перебували понад 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російська армія обстріляла Гатище, Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ Чугуївського району; Веселе Харківського району; Піщане, Іванівка Куп'янського району.

"Уночі окупанти завдали ударів КАБами по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство: два ангари та тік. Інформація щодо потерпілих не надходила. Внаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, живлення відновили", — повідомив Олег Синєгубов.

Також окупанти обстріляли с. Івашки Богодухівського району. Пошкоджено 3 житлових будинки, автомобілі, господарчі споруди. Без потерпілих.

Під мінометним вогнем опинилося селище Золочів Богодухівського району. Без потерпілих.