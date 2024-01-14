Прикордонники Білгород-Дністровського загону в місті Татарбунари затримали чотирьох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Як з’ясувалось, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали Telegram-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови.

"Цінова політика консультаційних послуг для такої подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів США. Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули в населений пункт у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок. Але, завдяки реалізації інформації прикордонних оперативників, подорож фоловерів telegram-каналу з "цікавою" назвою завершилась у прикордонному підрозділі", - зазначили в ДПСУ.

Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), рішення за якими прийме суд.