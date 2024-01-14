Прикордонники Білгород-Дністровського загону в місті Татарбунари затримали чотирьох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Як з’ясувалось, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали Telegram-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови.
"Цінова політика консультаційних послуг для такої подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів США. Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули в населений пункт у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок. Але, завдяки реалізації інформації прикордонних оперативників, подорож фоловерів telegram-каналу з "цікавою" назвою завершилась у прикордонному підрозділі", - зазначили в ДПСУ.
Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), рішення за якими прийме суд.
- Два дні тому прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні. На українському березі на чоловіка чекав бажаючий втекти за кордон.
- Раніше в Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.
Також повідомлялося, що з початку повномасштабної війни в Україні зросла кількість чоловіків, які через суд відбирають дітей у матерів. Це дозволяє уникнути мобілізації.