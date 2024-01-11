Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні, – Зеленський

Глава держави уточнив, що це не обов’язково означає бути на фронті: “якщо ви в Україні, і ви не на фронті, то ви працюєте”.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та допомагати їй, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо у них призовний вік, то вони мають допомагати Україні і вони мають бути в Україні. І я зараз не кажу про те, хто має бути на фронті, а хто не має бути на фронті", - сказав він журналістам перед зустріччю з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Таллінні в четвер.

"І якщо ви в Україні, і ви не на фронті, то ви працюєте. Де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини. І якщо ви працюєте і платите податки, то ви так само захищаєте державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призовного мобілізаційного віку і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є запитання", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи має Естонія висилати в Україну чоловіків призовного віку.

"А не буде на військових грошей - не буде військових. Нікому буде захищати Україну", - зазначив президент.

У грудні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасу на військову службу чоловіків-українців, які перебувають за кордоном. Умєров зазначив, що йдеться про запрошення з'явитися на призовні пункти, але водночас дав чітко зрозуміти, що тим, хто ухиляється, загрожуватимуть санкції.

Тим часом в Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень за статтею про ухилення від мобілізації. Близько третини з них вже скеровано до суду.