Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду, – Арахамія

Глава фракції “Слуг народу” у Раді повідомив, що деякі положення законопроєкту прямо порушують права людини, а деякі не є оптимально сформульовані.

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду.

“Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував. Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Головне питання - законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби”, - повідомив Арахамія.

Він нагадав, що обговорення законопроєкту проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

“Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації. За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах”, - повідомив нардеп.