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Антикорупційний комітет виявив низку норм, які можуть призвести до корупційних ризиків, в законопроєкті про мобілізацію

Комітет вважає, що мобілізація має бути справедлива, передбачувана і без корупційних дірок.

Антикорупційний комітет виявив низку норм, які можуть призвести до корупційних ризиків, в законопроєкті про мобілізацію
Фото: rada.gov.ua

Міністерство оборони України погодилося із зауваженнями антикорупційного комітета Верховної ради до урядового законопроєкту про мобілізацію. Зараз у парламенті відбувається робота над зміною процедур і підходів у цьому законопроєкті.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

“Проясню ситуацію щодо висновку антикорупційного комітету на урядовий законопроєкт №10378 про мобілізацію. Комітет дійсно виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків”, - написала вона. 

Водночас Радіна наголосила, що комітет не виступає проти удосконалення процедури мобілізації, а вважає, що мобілізація має бути справедлива, передбачувана і без корупційних дірок.

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На думку депутатів, для уникнення корупційних ризиків у законопроєкті необхідно:

  • Відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов’язку “забезпечити прибуття” військовозобов'язаних у військкоматі. ОМС можуть забезпечувати транспорт, але не можуть застосовувати примус. Натомість, обов’язок забезпечити прибуття без уточнення способу, у який це має відбуватися, може породжувати свавілля.
  • Чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо. Керівник ТЦК не має отримати можливість когось внести в реєстр на наступний день після неприбуття (адже неприбуття можливе і з поважних причин), а когось “не помічати” місяцями. Обмеження прав може відбуватися після притягнення особи до відповідальності за порушення обов’язку з’явитися на виклик.
  • Прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

Крім того, пише депутатка, необхідно доопрацювати питання подолання корупції у ВЛК та МСЕК, а також процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

“Детальний висновок антикорупційної експертизи до законопроєкту щодо мобілізації буде оприлюднений на сайті ВРУ”, - запевнила Радіна.

Радимо тексти наших військових оглядачів про мобілізацію: 

Кирило Данильченко: Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського.

Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?

Упіймай військкома-2. Світовий досвід

Упіймай військкома-3. Як має працювати система

Контекст

  • 19 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що військові пропонують мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб.

  • Верховна Рада планує розглянути законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби 10 січня 2024 року. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців. 

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