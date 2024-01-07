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Україна та Японія готують до підписання низку важливих документів, – Шмигаль

Країни зацікавлені у залученні якнайбільшої кількості приватних японських компаній до відбудови України.

Україна та Японія готують до підписання низку важливих документів, – Шмигаль
Фото: Кабінет міністрів України

7 січня у Києві відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністерки закордонних справ Японії Йоко Камікави. Міністерка закордонних справ Японії підтвердила, що її країна готує для підписання низку важливих документів. Сторони наголосили, що спільним завданням є залучення якнайбільшої кількості приватних японських компаній до відбудови України.

"Продовжуємо зміцнювати торговельні відносини та зв’язки між українським і японським бізнесами. Ми провели зустрічі вже з двома бізнес-делегаціями з Японії й зацікавлені в розміщенні в Україні виробництв провідних японських компаній. Розраховуємо, що на Конференції відновлення в Токіо наступного місяця матимемо практичні результати", – відзначив Денис Шмигаль.

Фото: Кабінет міністрів України

Також український прем’єр висловив подяку Японії за всебічну підтримку, а також вагому гуманітарну та фінансову допомогу. Зокрема, за рішення Японії виділити 1 млрд доларів на забезпечення гуманітарних проектів і відбудову з готовністю збільшити цю суму до 4,5 млрд доларів через механізми міжнародних інституцій.

  • Раніше повідомили про неанонсований візит японської міністерки до Києва у неділю, 7 січня. Це перший візит Камікави до України з моменту її вступу на посаду у вересні.
  • Дипломатка відвідала меморіал жертвам російської окупації в Бучі та Ірпінь. Вона також побувала біля Ірпінського моста, який українська армія була вимушена підірвати в оборонних цілях.
  • Крім того, Йоко Камікава заявила, що Японія внесе 37 млн доларів у трастовий фонд НАТО на системи виявлення дронів в Україні.
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