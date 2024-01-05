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“Ми націлені на ідеальний сценарій – швидке розширення ЄС і вступ України до НАТО”, – спецпредставник Макрона

У рамках процесу поетапної інтеграції Франція вже пропонує страхування воєнних ризиків французьким інвесторам на рівні 95%.

“Ми націлені на ідеальний сценарій – швидке розширення ЄС і вступ України до НАТО”, – спецпредставник Макрона
П'єр Ельброн
Фото: надано автором

Спеціальний представник президента Франції Емманюеля Макрона з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельброн заявив, що його країна націлена на ідеальний сценарій – швидке розширення ЄС і вступ України до НАТО.

Про це П’єр Ельброн розповів у інтерв’ю LB.ua

“Ми націлені на ідеальний сценарій, про який президент Макрон сказав у червні в Братиславі, – швидке розширення ЄС і вступ України до НАТО. Однак потрібно констатувати, що інтеграція відбудеться поетапно. Рішення Ради ЄС, яка зібралася 14–15 грудня 2023-го, відкрило шлях до переговорів про вступ України в ЄС – це дуже важливий крок”, – сказав Ельброн.

Він зазначив, що у рамках процесу поетапної інтеграції Франція вже опрацьовує набір гарантій, який дозволить заспокоїти й привабити приватних інвесторів для роботи в Україні. 

“Ми обговорюємо з українськими партнерами пакт про безпеку для економічного розвитку. Франція вже пропонує страхування воєнних ризиків французьким інвесторам на рівні 95%. Це важливий позитивний сигнал. Ми солідарні з Україною і надаємо гарантії бізнесу для роботи, навіть коли Україна ще не частина ЄС і НАТО”, – сказав Ельброн.

Нещодавно віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, коментуючи терміни вступу України до Євросоюзу, заявила, що краще говорити про роки, а не десятиліття. Всі українські закони мають бути адаптовані до європейського законодавства, наголосила Юрова.

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