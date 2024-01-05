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“Якщо не буде компромісу щодо 50 млрд Україні у складі 27 країн ЄС, то зробимо це у складі 26”, – спецпредставник Макрона

Франція збирається грати центральну роль у вирішенні цього питання.

“Якщо не буде компромісу щодо 50 млрд Україні у складі 27 країн ЄС, то зробимо це у складі 26”, – спецпредставник Макрона
П'єр Ельброн
Фото: надано автором

Спеціальний представник президента Франції Емманюеля Макрона з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельброн заявив, що його країна планує розв'язати питання 50 млрд ЄС для України.

Про це П’єр Ельброн розповів у інтерв’ю LB.ua

“Ми хочемо, щоб 1 лютого за пакет у 50 мільярдів проголосувати усі 27 країн ЄС. Але президент Макрон чітко сказав: якщо ми не зможемо досягти цього компромісу у складі 27, то зробимо це у складі 26. Я не сумніваюся, що Франція гратиме центральну роль”, – сказав Ельброн.

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