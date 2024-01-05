“Якщо не буде компромісу щодо 50 млрд Україні у складі 27 країн ЄС, то зробимо це у складі 26”, – спецпредставник Макрона

Спеціальний представник президента Франції Емманюеля Макрона з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельброн заявив, що його країна планує розв'язати питання 50 млрд ЄС для України.
Про це П’єр Ельброн розповів у інтерв’ю LB.ua.
“Ми хочемо, щоб 1 лютого за пакет у 50 мільярдів проголосувати усі 27 країн ЄС. Але президент Макрон чітко сказав: якщо ми не зможемо досягти цього компромісу у складі 27, то зробимо це у складі 26. Я не сумніваюся, що Франція гратиме центральну роль”, – сказав Ельброн.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не може виділити 50 млрд євро допомоги для України з бюджету ЄС. Однак припускає, що під "планом Б" ховається виділення допомоги без "зеленого світла" Угорщини.
- Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
- Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.