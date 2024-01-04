Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що обговорення триватиме декілька днів.

Участь у ньому братимуть командування ЗСУ та представники міністерства оборони. Для доповіді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров", – заявив парламентар.

Закон про мобілізацію