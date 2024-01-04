Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
ГоловнаПолітика

Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова

За прогнозом "слуги" Аарахмії, обговорення триватиме декілька днів.

Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова
Фото: тг-канал Давида Арахамії

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що обговорення триватиме декілька днів.

Участь у ньому братимуть командування ЗСУ та представники міністерства оборони. Для доповіді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров", – заявив парламентар.

Закон про мобілізацію 

  • Підготовка цього законопроєкту триває вже декілька місяців. Про те, що спочатку у ньому пропонували, ми розбирали тут.
  • У грудні в Раді повідомили про нові поправки до законопроєкту, текст якого на той момент ніде не був опублікований, а сам він ще не був зареєстрований у парламенті. У поправках з'явилася пропозиція поставити жінок від 18 до 60 років на військовий облік (а не лише медикинь та чоловіків) та скасувати строкову службу. Призовний вік хочуть зменшити з 27 до 25 років. 
  • Джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня. 
  • Також уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт. 
  • 19 грудня на пресконференції Зеленський на питання про мобілізацію сказав, що "військові просили" мобілізувати ще 450-500 українців. Він заявив, що "це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів". 
  • За даними УП, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який вчора внесли до парламенту. Як пише видання, про таку вказівку їм повідомили джерела у СН. Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи президентські числа, сказав, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies