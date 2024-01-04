Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що обговорення триватиме декілька днів.
Участь у ньому братимуть командування ЗСУ та представники міністерства оборони. Для доповіді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров", – заявив парламентар.
Закон про мобілізацію
- Підготовка цього законопроєкту триває вже декілька місяців. Про те, що спочатку у ньому пропонували, ми розбирали тут.
- У грудні в Раді повідомили про нові поправки до законопроєкту, текст якого на той момент ніде не був опублікований, а сам він ще не був зареєстрований у парламенті. У поправках з'явилася пропозиція поставити жінок від 18 до 60 років на військовий облік (а не лише медикинь та чоловіків) та скасувати строкову службу. Призовний вік хочуть зменшити з 27 до 25 років.
- Джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня.
- Також уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт.
- 19 грудня на пресконференції Зеленський на питання про мобілізацію сказав, що "військові просили" мобілізувати ще 450-500 українців. Він заявив, що "це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів".
- За даними УП, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який вчора внесли до парламенту. Як пише видання, про таку вказівку їм повідомили джерела у СН. Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи президентські числа, сказав, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.