Україна розірвала домовленість із СНД про співпрацю командувачів прикордонними військами

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами. Цей документ став першим, який підписав президент у 2024 році.
"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю вийти з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами, вчиненого 6 липня 1992 року в м. Москві", – йдеться в Указі №1/2024.
Документ оприлюднений на сайті глави держави.
Також президент доручив Міністерству закордонних справ України надіслати Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав відповідне повідомлення.
Чому Україна вийшла із Рішення
- Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами було підписано 6 липня 1992 року у Москві (Росія).
- Зазначається, що Рішення про створення цієї Ради ухвалено для координації та взаємодії Прикордонних військ у рамках прикордонного співробітництва СНД.
- Оскільки цієї цілі не було досягнуто, у зв'язку з тим, що Україна не приєдналася до низки документів у сфері прикордонного співробітництва у СНД, а також беручи до уваги збройну агресію Росії, яка є стороною угоди, було ухвалено рішення припинити ці домовленості.
- Рішення про вихід Кабмін України схвалив ще у 2020 році у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, яка є однією із учасниць цієї угоди.