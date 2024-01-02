Україна розірвала домовленість із СНД про співпрацю командувачів прикордонними військами

Відповідний указ став першим, який підписав Зеленський у 2024 році.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами. Цей документ став першим, який підписав президент у 2024 році.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю вийти з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами, вчиненого 6 липня 1992 року в м. Москві", – йдеться в Указі №1/2024.

Документ оприлюднений на сайті глави держави.

Також президент доручив Міністерству закордонних справ України надіслати Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав відповідне повідомлення.

Чому Україна вийшла із Рішення