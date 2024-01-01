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Зеленський привітав прем'єрку Італії з початком головування країни в «Групі семи»

Президент висловив сподівання на продовження успішної співпраці.

Зеленський привітав прем'єрку Італії з початком головування країни в «Групі семи»
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський привітав главу уряду Італії Джорджу Мелоні з початком головування країни в «Групі семи».

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережі Х.

Зеленський подякував італійським партнерам за те, що вони "захищають свободу та життя, підтримують глобальну стабільність і міжнародний порядок, заснований на правилах".

Президент також висловив сподівання на продовження успішної співпраці.

"Бажаю італійському головуванню в G7 успіхів у реалізації пріоритетів і сподіваюся на продовження успішної співпраці між Україною та «Групою семи» в подоланні спільних глобальних викликів", - йдеться в дописі.

  • Оскільки "Група семи" не має керівних органів і є неформальним форумом, то у ній по черзі головує щороку одна з країн-учасниць. 
  • Наприклад, у 2023 році у G7 головувала Японія.
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