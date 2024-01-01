Зеленський привітав прем'єрку Італії з початком головування країни в «Групі семи»

Президент України Володимир Зеленський привітав главу уряду Італії Джорджу Мелоні з початком головування країни в «Групі семи».

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережі Х.

Зеленський подякував італійським партнерам за те, що вони "захищають свободу та життя, підтримують глобальну стабільність і міжнародний порядок, заснований на правилах".

Президент також висловив сподівання на продовження успішної співпраці.

"Бажаю італійському головуванню в G7 успіхів у реалізації пріоритетів і сподіваюся на продовження успішної співпраці між Україною та «Групою семи» в подоланні спільних глобальних викликів", - йдеться в дописі.