Зеленський привітав прем'єрку Італії з початком головування країни в «Групі семи»

Президент України Володимир Зеленський привітав главу уряду Італії Джорджу Мелоні з початком головування країни в «Групі семи».
Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережі Х.
Зеленський подякував італійським партнерам за те, що вони "захищають свободу та життя, підтримують глобальну стабільність і міжнародний порядок, заснований на правилах".
Президент також висловив сподівання на продовження успішної співпраці.
"Бажаю італійському головуванню в G7 успіхів у реалізації пріоритетів і сподіваюся на продовження успішної співпраці між Україною та «Групою семи» в подоланні спільних глобальних викликів", - йдеться в дописі.
- Оскільки "Група семи" не має керівних органів і є неформальним форумом, то у ній по черзі головує щороку одна з країн-учасниць.
- Наприклад, у 2023 році у G7 головувала Японія.