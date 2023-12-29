Україна вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії

До звернення нашої держави приєдналися ще три десятки держав-членів ООН.

Україна вимагає скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН через масовану атаку Росії, яка сталася 26 грудня і призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, до звернення нашої держави приєдналися ще три десятки держав-членів ООН. Вони адресували свій запит Еквадорському головуванню.

Ukraine, along with three dozen UN Member States, requested that the Ecuadorian Presidency convene an urgent UNSC meeting to address Russia’s missile and drone attack against Ukraine, which resulted in multiple civilian casualties and heavy destruction of civilian infrastructure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2023