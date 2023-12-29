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Україна вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії

До звернення нашої держави приєдналися ще три десятки держав-членів ООН.

Україна вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії
Дмитро Кулеба
Фото: UN.org

Україна вимагає скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН через масовану атаку Росії, яка сталася 26 грудня і призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, до звернення нашої держави приєдналися ще три десятки держав-членів ООН. Вони адресували свій запит Еквадорському головуванню. 

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