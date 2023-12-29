У 2022 році підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

Власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка підозрюють у фінансуванні збройної агресії Росії.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

За даними слідства, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором. Упродовж 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані Черняку підприємства перерахували до бюджету Росії близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

Задокументовано, що підприємства підозрюваного, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявили документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Черняку та ще шістьом топменеджерам його компаній оголосили підозри за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішують питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.