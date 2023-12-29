Власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка підозрюють у фінансуванні збройної агресії Росії.
Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.
За даними слідства, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором. Упродовж 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані Черняку підприємства перерахували до бюджету Росії близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.
Задокументовано, що підприємства підозрюваного, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.
Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявили документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.
Черняку та ще шістьом топменеджерам його компаній оголосили підозри за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Вирішують питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.