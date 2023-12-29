Упродовж доби Росія завдала 134 ракетні та 60 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб ЗСУ

Упродовж доби відбулось 31 бойове зіткнення. Ворог завдав 134 ракетні та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти застосували проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Сили та засоби протиповітряної оборони України збили 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (зранку Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про 87) та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по три - зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби, п'ять складів боєприпасів та ще дві інші важливі цілі противника.

Ворог також не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують позиції та завдають противнику значних втрат.

Ситуація на фронті станом на 18.00 29 грудня така: