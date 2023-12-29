Упродовж доби Росія завдала 134 ракетні та 60 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб ЗСУ

Упродовж доби відбулось 31 бойове зіткнення. Ворог завдав 134 ракетні та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Окупанти застосували проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Сили та засоби протиповітряної оборони України збили 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (зранку Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про 87) та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по три - зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби, п'ять складів боєприпасів та ще дві інші важливі цілі противника.
Ворог також не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують позиції та завдають противнику значних втрат.
Ситуація на фронті станом на 18.00 29 грудня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Красні Лози, Залізний Міст, Блешня Чернігівської області; Степок, Запсілля, Басівка, Попівка Сумської області; Уди, Гур’їв Козачок, Красне Перше, Амбарне Харківської області;
- на Куп’янському українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області;
- на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському Сили оборони відбили атаку противника в районі Андріївки Донецької області, де окупанти намагалися відновити втрачене положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському відбили три атаки росіян у районах Степового, Авдіївки та ще 12 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль та Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка;
- на Шахтарському ворог наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області;
- на Запорізькому Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Антонівка, Новотягинка, Херсон Херсонської області; Солончаки Миколаївської області.