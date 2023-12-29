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Україна залучить 24 млн євро кредиту від німецького державного банку

Кошти скерують на відновлення зруйнованої підстанції НЕК “Укренерго”.

Україна залучить 24 млн євро кредиту від німецького державного банку
Фото: Міністерство фінансів

29 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Гарантійну угоду з німецьким державним банком (KfW) на отримання 24 млн євро.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Кошти скерують на відновлення енергетичної інфраструктури, а саме підстанції НЕК “Укренерго”, що зазнала значних руйнувань внаслідок збройної агресії Росії.

Під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером, Марченко подякував уряду ФРН за спрямовану фінансову допомогу та підтримку у збереженні стабільної роботи енергетичного сектору нашої держави.

“Завдяки реалізації спільних з KfW ініціатив, з лютого 2022 року було залучено близько 133 млн євро кредитних та грантових коштів на відновлення українських підстанцій”, - повідомив глава Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що наразі обсяг портфеля діючих проєктів KfW в Україні є найбільшим за всі роки співробітництва та складається зі семи діючих інвестиційних проектів на загальну суму близько 295 млн євро, з яких станом на грудень 2023 року вибірка складає 42%.

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