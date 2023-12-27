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Кабмін розподілив для громад 3,3 млрд грн дотації на утримання шкіл і лікарень у 2024 році

Також ОТГ отримають субвенцію для матеріально-технічного оснащення викладання предмету «Захист України».

Кабмін розподілив для громад 3,3 млрд грн дотації на утримання шкіл і лікарень у 2024 році
Фото: Пресслужба КМУ

Уряд розподілив для громад 3,3 млрд грн дотації на утримання шкіл і лікарень у 2024 році.

Про це на засіданні кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На минулому засіданні виділили п’ятьом областям понад 75 млн грн на виплату зарплати вчителям, а також понад 6 млн грн Дніпропетровщині та Луганщині на шкільні укриття. Сьогодні розподіляємо 3,3 млрд грн додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень у 2024 році. Її отримає низка громад у 24-х регіонах. Очікуємо від влади на місцях ефективного використання цих коштів", - сказав прем'єр.

Також уряд передбачив субвенцію громадам для матеріально-технічного оснащення викладання в школах предмету «Захист України».

"Дітей вчитимуть навичкам цивільного захисту, медичної допомоги, військово-патріотичного виховання тощо. Все це забезпечить молоде покоління найнеобхіднішим багажем знань та вмінь, які потрібні в умовах надзвичайних безпекових загроз", - додав прем'єр.

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