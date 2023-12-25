Більше ніж половина посадовців уже подала декларації за 2021-2022 роки, - заступник голови НАЗК

Ситник також пояснив, чому не звертатимуть увагу на розбіжності розміром менш, ніж 280 тисяч грн.

Наразі більше ніж половина посадовців з близько 800 тисяч уже подали декларації за 2021-2022 роки.

Про це в етері телемарафону повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.

"Ми точну кількість декларантів сказати не можемо. Це цифра приблизно 800 тисяч. І більше половини вже подали декларації за 2021-2022 роки.Нас влаштовує те, що декларування відновлено. Нас не влаштовує те, що відновлено лише зараз, тому що ми наполягали на відновлення ще восени 2022 року... Ми зараз отримуємо декларації, готуємося до відновлення перевірок і до здійснення інших заходів фінансового контролю", - сказав Ситник.

Заступник глави НАЗК додав, що перевірки розпочнуть із 27 грудня 2023 року.

"Але перевірки будуть охоплювати ті декларації, які вже подані... Фінальний список декларацій і, відповідно, з зазначенням коефіцієнту ризикованості кожної декларації - він буде сформований після закінчення кампанії декларування за 2021-2022 рік, а це після 31 січня 2024 року", - сказав Ситник.

Також НЗАК змінило підхід до відбору і перевірок декларацій. Розбіжності в сумі менше, ніж 280 тисяч грн називатимуть "неточними даними", які посадовець повинен буде виправити.

Більші суми від цієї привернуьт увагу НАЗК. Ситник пояснив це тим, що розбіжності в декларації менше цієї суми жодної відповідальності за собою не тягнуть. Тому Агентство змінило підхід при перевірці, аби зосередити увагу саме на ризикованих деклараціях, щоб "не займатися перепискою, яка не буде мати наслідку будь-яких заходів фінансового контролю - притягнення до відповідальності".

8 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні (в цілому) законопроєкт 10262, який дозволяє НАЗК здійснювати перевірки майна і транспортних засобів посадовців, придбаних ними до призначення. Крім цього, Агентство продовжить детально перевіряти декларації та спосіб життя керівників військкоматів. А цього місяця НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.