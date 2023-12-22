Лише три з 20 найбільших банків потребують докапіталізації, - НБУ

Цього року оцінку стійкості здійснювали за базовим макроекономічним, але консервативним сценарієм.

Національний банк України провів оцінку стійкості для 20 найбільших банків, які сукупно мають понад 90% чистих активів сектору країни, і встановив потребу докапіталізації п'ятьох банків. При цьому два з них уже встигли підвищити достатність капіталу до встановлених нормативів.

Про це йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність.

"За результатами оцінки стійкості лише для п'яти банків установлено вищий за мінімальний рівень нормативів достатності капіталу і тільки три з них мають ризики повністю втратити капітал на горизонті трьох років. Ці п'ять банків готуватимуть програми капіталізації та реструктуризації для досягнення достатності капіталу або її підтримання на встановленому рівні. Деякі з них уже мають достатність капіталу, вищу за встановлені за результатами оцінки стійкості підвищені нормативи", - зазначили в НБУ.

"Два з цих п'яти банків на сьогодні, по суті, ці вимоги виконали, а решт потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років", - доповнила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час презентації звіту.

Цього року оцінку стійкості здійснювали тільки за базовим макроекономічним, але консервативним сценарієм: передбачалася реалізація кредитного ризику і зниження процентної маржі.

На початку наступного року, НБУ проаналізує доцільність і можливі терміни встановлення буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Після цього обмеження на розподіл капіталу та виплату дивідендів банками, які сформують ці буфери в повному обсязі, може бути послаблене.