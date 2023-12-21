«Службовий автопарк»: які автомобілі закуповують місцеві ради Харківської області

Протягом останніх місяців закупівля автомобілей місцевими радами Харківської області неодноразово ставала приводом для резонансних антикорупційних матеріалів та викликала невдоволення серед мешканців громад. Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» дослідив, які автомобілі у 2023 році закуповують місцеві ради Харківщини і скільки коштів на це витрачають з місцевих бюджетів.

Фото: Укрінформ

Мільйони на автівки

Навіть повномасштабна війна в Україні не зупинила практику придбання дороговартісних службових автомобілів за бюджетні кошти. Органи центральної влади, державні банки, «Нафтогаз» та інші установи продовжують оновлювати свої службові автопарки, і їхнім прикладом охоче керуються посадовці місцевого рівня.

Звичайно, для підтримки роботи служб критичної інфраструктури придбання транспортних засобів дійсно можуть бути необхідними. Однак, основним приводом для суспільного обурення слугують невиправдані переплати та закупівлі з сумнівною доцільністю. І навіть, якщо громада закуповує автівки також і для військових, це не має ставати зручним «прикриттям» оновленню автопарків місцевих посадовців.

А саме такі випадки в останні місяці почастішали на Харківщині. Зокрема, харківські антикорупційні журналісти та активісти надали розголосу нещодавній закупівлі позашляховика за майже 2 мільйони гривень Чугуївською міською радою. Невдовзі після цього мережею прокатилась хвиля обурення з приводу іншого тендеру, оголошеного одним із комунальних підприємств Змієвської міської громади, щодо придбання автівки за 1,7 мільйони гривень з преміальною аудіо-системою.

Після початку публічного обговорення цих закупівель начальник Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва оголосила, що автомобіль було придбано на запит військових одного з підрозділів територіальної оборони, і його, як і ще кілька машин та інше екіпірування, було урочисто передано військовим.

У свою чергу, тендер на Hyundai Tuscon для КП «Зміїв-Сервіс» не відбувся по причині відсутності пропозицій, що, зокрема, було спричинено саме публічним розголосом. При цьому обвинувачений у корупції голова Зміївської громади Павло Голодніков публічно обурився діями саме антикорупціонерів, а не своїх підлеглих. Він звернувся до журналістів із вимогою надати розʼяснення, за якими саме критеріями вони визначають «преміальність» автомобіля, та навести докази, що ця автівка їм відповідає (хоча, насправді, епітет «преміальний» в публікації було використано виключно для характеристики аудіо-системи автомобіля).

Звісно, двома договорами закупівля автомобілів місцевими радами Харківщини в 2023 році не обмежується. Оскільки подібні витрати, переважно, не висвітлюються на офіційних ресурсах громад, наше дослідження має на меті ознайомити місцевих мешканців з ними. Під час аналізу враховано виключно легкові автомобілі та пікапи, які відповідно до класифікатору ДК 021:2015 (що використовують для характеристики послуг та товарів при проведенні закупівель) є мототранспортними вантажними автомобілями (ДК 021:2015: 34131000-4 - пікап).

Аналіз даних з сайту електронних закупівель Prozorro показує, що протягом 2023 року 23 громади регіону (з 56-ти) придбали 52 автомобілі та витратили на це більше 47 млн. грн. Ті тендери, де зазначено придбання автомобілів для потреб Збройних сил України, до цієї кількості не включено.

Джерело: таблиця складена на підґрунті даних з порталу закупівель Prozorro

Найбільшу групу замовників закупівель автомобілів у 2023 році склали місцеві ради та їхні структурні підрозділи – 21. На них припадає більше 2/3 придбаних машин - 36-ти з 52-х. Й жоден з них у тендерній пропозиції не вказав призначення подальшого використання придбаних автівок. 9 автомобілів закупили 5 комунальних підприємств, повʼязаних з благоустроєм та житлово-комунальним господарством. 7 машин придбали 6 комунальних підприємств галузі охорони здоровʼя - перенатальні центри, лікарні, центри первинної медичної допомоги.

«Моделлю року» для місцевих рад та комунальних підприємств громад регіону став румунсько-французький позашляховик Renault Duster, який склав 21 з 52-х придбаних машин. При цьому, «нездоровою» виглядає дисперсія цін його придбання. 685 тис. грн. за Renault Duster заплатила Чкаловська селищна рада, по 900 тис. грн. - Нововодолазька і Слобожанська селищні ради, 990 тис. грн. - Золочівська селищна та 995 тис. грн. - Дергачівська міська. Звичайно, ці автомобілі відрізняються і двигунами, і трансмісією, але навряд чи вони вартують переплати у понад 200-300 тис. грн., особливо під час війни.

Найбільшу кількість автомобілів – сім – за 2023 рік закупила Краснокутська селищна рада. З них чотири – позашляховики, що були у використанні: 2004, 2005, 2013 та 2015 років випуску. Саме закупівля використаних автомобілів дозволила адміністрації Краснокутської громади не стати лідером за кількістю витрачених на автомобілі коштів.

Найбільше витратила на автомобілі Лозівська міська рада - за 5,6 млн. грн. вона придбала 5 машин. Така велика сума спричинена закупівлею трьох електромобілів Volkswagen ID.4, вартість яких становить від 1,2 до 1,5 млн. грн. Перший заступник міського голови розлого прокоментував цю закупівлю, наголосив на економії для громади та на тому, що «це не Tesla».

Найдорожчі автівки та електромобілі

За 2023 рік 9 місцевих рад та комунальних підприємств Харківської області придбали 12 автомобілів вартістю 950 тис. грн. і вище, 8 з них коштували дорожче 1 млн.

Джерело: дані порталу закупівель Prozorro. Зовнішній вигляд придбаних автомобілів може мати незначні відмінності від зображених на інфографіці

Найдорожчий автомобіль закупила Чугуївська міська рада - японський позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 150. Але, начальник Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва (вже після розголосу і резонансу в ЗМІ) заявила про його передачу силам територіальної оборони за їхнім проханням. Звичайно, військові можуть вирішувати, яких засобів вони потребують для виконання поставлених завдань. Втім, чорний позашляховик за майже 2 млн. грн., жодним чином не модернізований під ведення бойових дій, не виглядає як виправдана витрата коштів – саме тому цей автомобіль враховано в дослідженні.

Роганська та Безлюдівська селищні ради та комунальне підприємство «Змїів-Сервіс» придбали по одному пікапу Mitsubishi L200 вартістю 1,68, 1,66 та 1,65 млн. грн. відповідно. Що прикметно, в усіх трьох кейсах підсумкова ціна є вищою за зазначену у прайс-листі офіційного дилера (з яким всі три місцевих ради і уклали договір). Інформація про їхню закупівлю відсутня на сайтах усіх трьох громад, тож встановити призначення цих автомобілів мешканці зазначених громад з відкритих джерел не мають можливості.

Лозівська міська рада закупила одразу 3 електромобілі Volkswagen ID.4, найдорожчий з них - у комплектації PRIME, вартістю 1,47 млн. грн. Від простіших версій її відрізняє наявність 2-х електродвигунів (замість 1-го у дешевших варіаціях), повного приводу, камери огляду на 360 градусів, кожаного керма та кожано-тканинних сидінь з функцією масажу.

Краснокутська сільська рада за 1,3 млн. грн. закупила новий пікап Peugeot Landtrek, основними перевагами якого виробник називає потужний дизайн, модульність та керованість. Центр первинної медико-санітарної допомоги Шевченківської селищної громади придбав за 1,27 млн. грн. мінівен Peugeot Rifter, переобладнаний на мобільну амбулаторію. Трохи менше 1 млн. грн. - 999 900 гривень заплатила Біляївська сільска рада за позашляховик Mitsubishi Outlander, який виробником позиціонується як сімейний автомобіль з просторим салоном та комфортними сидіннями. Управління освіти, молоді та спорту Богодухівської міської ради за 970 тис. грн. придбало електричний кросовер Honda e:NS1 з панорамним дахом, сидіннями зі штучної шкіри та підігрівом передніх сидінь.

Висновки

За даними сервісу електронних закупівель Prozorro, протягом 2023 року з 56-ти місцевих рад Харківської області закупівлі автомобілів здійснили 23. Загалом, на придбання 52-х машин місцеві ради та комунальні підприємства громад регіону витратили більше 47 млн. грн.

«Моделлю року» для них виявився румунсько-французький позашляховик Renault Duster - 21 з 52-х придбаних автомобілів. При цьому, Чкаловська рада законтрактувала його за 685 тис. грн., а Дергачівська, Золочівська, Нововодолазька та Слобожанська заплатили за цю ж модель (у кращій комплектації, з додатковими опціями для комфорту) від 900 до 995 тис. грн.

Найбільше на автомобілі витратили Лозівська міська (5,6 млн. грн.), Краснокутська селищна (майже 4,8 млн.) та Зміївська міська (4,3 млн.) ради. Найбільше машин придбала Краснокутська селищна рада – 7 (з них 4 вживаних). По 5 нових автомобілів придбали Лозівська міська та Слобожанська селищна ради.

12 закуплених машин коштували місцевим бюджетам по 950 тис. грн. та вище, 8 з них – понад 1 млн. Найдорожчу автівку закупила Чугуївська міська рада – за майже 2 млн. грн. позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 150, який, за твердженням начальника місцевої ВА НП, було передано силам територіальної оборони.

Залишається лише додати, що коштовні закупівлі автомобілів для посадовців міської ради, пікапи та позашляховики у топових комплектаціях за сотні тисяч чи, навіть, мільйони гривень є абсолютно невиправданими в умовах воєнного дефіциту ресурсів. Неприпустимо, що в той час як мешканці громад жертвують власні кошти на вживані пікапи та мікроавтобуси для військових, місцеві посадовці тримають «чиновницький фронт» на нових службових автомобілях за кошти платників податків.

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Citizen Oversight and Engagement in Local Political Processes», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».