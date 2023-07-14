​Посадовців "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні понад 12 млн для "швидких"

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру вісьмом особам, а саме - трьом посадовцям КО "Київмедспецтранс" та директорам п’яти товариств у службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів ( ч. 3 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, троє посадовців "Київмедспецтрансу" (двоє заступників керівника та начальник відділу) у співучасті з директорами п’яти товариств організували схему з привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для забезпечення міста "каретами" швидкої допомоги.

Для цього учасники схеми створили мережу фіктивних підприємств, які отримували перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів та постачали їх комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

Всього було проведено 16 закупівель електричного обладнання та запчастин для карет швидкої медичної допомоги. За висновками експертизи, встановлено завищення цін на суму понад 12, 6 млн грн.

"З метою приховування злочину посадовці «Київмедспецтранс» ініціювали проведення експертизи щодо відповідності закупівельних цін ринковим. Разом з тим, як встановило слідство, предметом дослідження експертизи були завідомо підроблені офіційні документи, отримані нібито від офіціальних імпортерів та виробників. Також встановлено, що за надання правильного висновку службовці КО «Київмедспецтранс» забезпечили експертам безкоштовний ремонт їхніх особистих автомобілів на своїй базі", - зазначили в прокуратурі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що посадовці Чернівецької ОВА використовували надані як гуманітарну допомогу "швидкі" для власного прибутку. Їм повідомили про підозру.