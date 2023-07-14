Президент провів засідання Ставки: обговорили просування Збройних сил та оборону

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та заслухав доповіді командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського про ситуацію на фронті, просування і оборону.
Про це президент повідомив у Telegram.
"Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков. Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстра тегпрому Камишіна та командувача Гуляка", – написав Зеленський.
На Ставці мова також йшла про захист атомних станцій і північного кордону та результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Пролунали доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора Міноборони Воронченка.
Глава держави зазначив, що з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі відсутня. Про це йшлося у доповіді начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі.