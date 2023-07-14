Президент провів засідання Ставки: обговорили просування Збройних сил та оборону

Також мова йшла про нові оборонні пакети для України.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та заслухав доповіді командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського про ситуацію на фронті, просування і оборону.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков. Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстра тегпрому Камишіна та командувача Гуляка", – написав Зеленський.

На Ставці мова також йшла про захист атомних станцій і північного кордону та результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Пролунали доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора Міноборони Воронченка.

Глава держави зазначив, що з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі відсутня. Про це йшлося у доповіді начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі.