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Президент провів засідання Ставки: обговорили просування Збройних сил та оборону

Також мова йшла про нові оборонні пакети для України.

Президент провів засідання Ставки: обговорили просування Збройних сил та оборону
Фото: пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та заслухав доповіді командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського про ситуацію на фронті, просування і оборону.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков. Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстра тегпрому Камишіна та командувача Гуляка", – написав Зеленський.

На Ставці мова також йшла про захист атомних станцій і північного кордону та результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Пролунали доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора Міноборони Воронченка.

Глава держави зазначив, що з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі відсутня. Про це йшлося у доповіді начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

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Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі.

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