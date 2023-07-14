Нам не потрібно створювати Моссад, щоб вбивати ворогів своєї держави по всьому світу, ми вже це робимо, – Буданов

Очільник української військової розвідки відреагував на бідкання Кремля щодо заяви Буданова про продовження ліквідації російських воєнних злочинців будь-де на землі до повної перемоги України.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україні не потрібно створювати Моссад (зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю), щоб вбивати ворогів своєї держави по всьому світу, оскільки українські спецпризначенці вже це роблять.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю Reuters.

У Кремлі назвали "жахливою" травневу заяву про те, що "ми будемо продовжувати вбивати росіян будь-де на землі до повної перемоги України".

Росія звинуватила українські спецслужби у вбивствах провоєнного російського блогера та провоєнного журналіста. Київ причетність заперечує. Російські ЗМІ повідомляли, що в квітні суд у Москві заочно заарештував Буданова за звинуваченням у тероризмі.

Перспектива того, що шпигунське агентство надсилає вбивць для полювання на ворогів України, викликає порівняння з ізраїльським Моссадом. Буданов не опирається аналогії.

«Якщо ви запитуєте про Моссад, який відомий... ліквідацію ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує», – зауважив очільник ГУР.

Нагадаємо, у травні Буданов розповів, що треба робити російським військовим, щоби вижити. Проєкт "Хочу жити" допоміг вивести сотні солдатів РФ через лінію фронту. Наразі вони в безпеці – з триразовим харчуванням та можливістю телефонувати додому і отримувати посилки.