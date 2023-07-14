Головне за ніч та ранок. П'ятниця, 14 липня

Чергова нічна атака "шахедів", близько 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Із учорашнього вечора по сьогоднішній ранок росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

У результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "Шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА.

У Кривому Розі внаслідок влучання пошкоджене комунальне підприємство.

На його території одна адмінбудівля знищена, ще три понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і 2 двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 52 авіаційних ударів та здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що ще 550 окупантів, 5 танків, 2 засоби ППО, 2 крилаті ракети та 31 безпілотник ворога знищили Збройні сили за минулу добу. З початку широкомасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 236 590 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав речник.

Тисячі українських цивільних утримуються в мережі офіційних і неофіційних в'язниць по всій Росії та на окупованих територіях України, де вони зазнають тортур, психологічного насильства і примусу до рабської праці, пише Associated Press.

Згідно з урядовим документом, яке отримало видання, Росія планує побудувати ще десятки в’язниць.

AP поспілкувалася з десятками людей, у тому числі з 20 колишніми ув’язненими, а також колишніми військовополоненими, сім’ями понад десятка цивільних осіб, які перебувають під вартою, двома представниками української розвідки та представником уряду. Їхні розповіді, супутникові зображення, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, надісланих Червоним Хрестом, підтверджують наявність широкомасштабної російської системи затримання та жорстокого поводження з цивільними особами, яка прямо суперечить Женевським конвенціям.

При цьому Росія не визнає, що утримує цивільних осіб.

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