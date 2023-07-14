Учора росіяни били по населених пунктах п’яти районів Харківщини

Люди не постраждали.

Протягом четверга 14 липня ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші. В районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію. Жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом 12 липня ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Окупанти били зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та з використанням авіації.