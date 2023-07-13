Ще один цивільний підірвався на вибуховому пристрої під час роботи на тракторі. Чоловіка госпіталізували з пораненням.

Минулої доби, 12 липня, ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Окупанти били зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та з використанням авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено шість приватних житлових будинків, гараж, господарчі споруди, сталися пожежі. У селищі Дворічна Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 67-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як легкий.

Фото: Олег Синєгубов

Біля 12:50 на виїзді з міста Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Госпіталізований з пораненням.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, у Харківській області протягом доби 11 липня окупанти обстріляли з артилерії близько 15 прикордонних населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів.