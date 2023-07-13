Уночі 13 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Ворожі безпілотники заходили на столицю з різних напрямків. Сили ППО виявили і знищили у повітряному просторі Києва близько десятка ворожих цілей.

Про це повідомляють у Telegram ДСНС України та КМВА. У Офісі генерального прокурора уточнили, що уламки впали в пʼяти районах міста.

Поранені четверо людей, з них двох довелося госпіталізувати.

За даними міської влади, падіння уламків відбулося в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі – дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення). Вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятували одну людину.

За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі пʼятого поверху 16-поверхового житлового будинку. Унаслідок події були травмовані двоє людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, там врятувували та вивели на безпечну відстань одну людина.

Ще за однією адресою сталося загоряння в одноповерховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території. За іншими адресами пожеж не було. На місці подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, 11 липня у Київській області внаслідок падіння уламків "Шахедів" були пошкоджені 13 будинків. Загиблих та поранених внаслідок атаки не було.