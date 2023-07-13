Киянку підозрюють у поширенні несанкціонованої інформації про роботу ППО

Жінка ще у травні поширила у месенджері направлення систем ППО.

Правоохоронці повідомили про підозру у поширенні несанкціонованої інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, 34-річній мешканці Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“У травні 2023 року підозрювана на власний мобільний телефон здійснила відеозйомку та поширила у месенджері розташування Збройних Сил України та направлення систем ППО, а також результат ураження повітряних цілей”, - повідомили в прокуратурі.

Тим самим жінка завдала загрози інформаційній безпеці людей та національній безпеці держави.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці та провели обшук за місцем її проживання. Під час нього правоохоронці вилучили технічній засіб, який використовувався для поширення заборонених матеріалів.

Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

У прокуратурі наголосили, що раніше “відносно близької родички підозрюваної” було скеровано до суду обвинувальний акт за аналогічним фактом, вчиненим в інший період часу.

Раніше повідомлялось, що оголошено вирок киянці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу протиповітряної оборони та наслідки ураження повітряних цілей. Вона повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством, Дніпровський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Правоохоронці не називають імені обвинуваченої, проте раніше у прокуратурі повідомляли, що мова про блогерку Інну Чернецьку (Воронову).