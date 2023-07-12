Відчинені двері і вікна можливостей: чого домоглася Україна у Вільнюсі

Навпроти першого пункту, на жаль, доведеться поставити мінус (докладніше — в публікації Lb. ua НАТО, яке (не) хоче України? Про що (не) домовилися члени Альянсу у Вільнюсі ), хоча гіпотетичні двері залишаються відчиненими.

Президент України Володимир Зеленський окреслив три пріоритети України на саміті НАТО у Вільнюсі — запрошення до Альянсу, отримання додаткової зброї і безпекові гарантії.

Цікаво, що президент Чехії Петр Павел, який вперше брав участь у саміті як очільник держави, висловив припущення, нібито в союзників зникає бажання підтримувати Україну озброєнням на поточному рівні. Вікно можливостей України для досягнення військового прогресу “більш-менш закриється до кінця цього року” через майбутні вибори в Сполучених Штатах та в інших країнах, “до наступного року ми також спостерігатимемо чергове зниження готовності масово підтримувати Україну більшою кількістю зброї”, – процитувала президента Чехії The New York Times. Водночас видання зазначило, що думка Павела розходиться із заявами інших лідерів щодо того, що військова підтримка України продовжуватиметься на тому ж рівні "стільки, скільки потрібно".

Про інше вікно можливостей говорила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас після ухвалення підсумкового документа саміту. За її словами, очільники МЗС звітуватимуть на саміті НАТО про готовність України до вступу до Альянсу. Коли ця війна закінчиться, з'явиться коротке вікно можливостей, яке можна буде використати. А до того часу НАТО може підтримувати Україну, щоб вона змогла організувати оборону і витіснила росіян на їхню територію.

Підтримка союзників знайшла вираження зокрема в чималій кількості оборонних пакетів, вміст яких оприлюднювався на саміті.

Франція почне постачати Україні далекобійні ракети, заявив президент Еммануель Макрон. Посольство України у Франції уточнило, що українцям постачатимуть ракети Scalp, також відомі як Storm Shadow, які українцям уже постачає Британія.

Німеччина виділить Україні додаткові пускові установки ППО Patriot та ракети для них.

Нідерланди допоможуть Україні з ППО та артилерією, а в серпні почнуть підготовку українських пілотів.

Австралія виділяє Україні новий потужний оборонний пакет, до складу якого увійдуть 30 машин "Бушмастер". Про це оголосив президент Володимир Зеленський після двосторонніх переговорів із австралійським премʼєром Ентоні Албенізі.

Норвегія передає Україні дві установки NASAMS і ще тисячу мінідронів Black Hornet. “Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень”, – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Канада в особі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо оголосила про новий пакет підтримки України. Нове фінансування та проєкти на суму 541 мільйон доларів передбачені для підтримки нашої держави та зміцнення трансатлантичної безпеки.

Японія, за словами прем'єра Фуміо Кішіди, передасть Україні систему виявлення безпілотників й надалі надавати нелетальну допомогу.

США на саміті анонсували суттєвий пакет допомоги Україні НАТО: старший директор Ради національної безпеки у Європі Аманда Слоут зазначила, що президент США Джо Байден та лідери НАТО одноголосно схвалили "суттєвий" новий пакет допомоги Україні.

Що стосується гарантій безпеки, то сьогодні, 12 липня, члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України, яка стала, по суті, першим подібним юридичним документом. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

За словами премʼєра Японії Фуміо Кішіди, до документу можуть долучитися й інші країни.

У декларації йдеться зокрема про продовження надання Україні допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання, підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України, тренування та навчання українських збройних сил, обмін розвідданими та співробітництво.

Україна зі свого боку зобов'язується робити позитивний внесок у безпеку партнерів та посилювати заходи прозорості та підзвітності щодо партнерської допомоги, а також продовжувати реалізацію реформ. Подробиці – в нашій публікації "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, підписанти гарантують також підтримку у притягненні Росії до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання РФ та збільшення її витрат на війну.

Ключовою тезою декларації є підтвердження того, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО.

Якщо до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року Україна здобуде перемогу у війні, нашим союзникам, думається, важко буде знайти причини не відчинити перед Україною нарешті справжні, а не уявні двері до НАТО. Тоді й протискатися у вузьке вікно можливостей не доведеться.