Укрпошта готує марку з зображенням літаків F-16

Онлайн можна замовити до 10 поштових наборів на одне замовлення.

Укрпошта готує випуск поштової марки, яка буде присвячена бойовим літакам F-16.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Поки світова спільнота підсумовує результати стратегічних рішень Вільнюського саміту НАТО 2023, Укрпошта анонсує вихід нової марки Винищувачі зла. Новий поштовий випуск присвячено бойовим літакам-винищувачам F-16, які вкрай потрібні нашим Збройним Силам у боротьбі з ворогом. Озброєння саме таким видом бойової авіації здатне кардинально змінити важіль сил на користь України у війні проти окупантів та захистити наше небо від ракетного терору. Укрпошта, як один з каналів комунікацій нашої країни зі світом, своєю поштовою мовою акцентує увагу на ключових питаннях нашого сьогодення, одне з яких - надання Україні літаків F-16", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що погашення марки штемпелем "Перший день" відбудеться 4 серпня в Києві, спецпогашення цього ж дня відбудеться також у всіх регіонах України.

Онлайн можна замовити до 10 поштових наборів на одне замовлення. Тираж марки - 600 000 примірників. Кількість марок в аркуші - 4.

Нагадаємо, що у річницю звільнення острова Зміїний, акціонерне товариство "Укрпошта" вводить в обіг благодійну поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України".

Також Укрпошта випустила аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв.