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Перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року, – Дмитро Кулеба

При цьому є багато нюансів, тому графік може зсуватися.

Перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року, – Дмитро Кулеба
Винищувач F-16 Повітряних сил Нідерландів на виставці Royal International Air Tattoo. 2022 рік. Британія.
Фото: Andy Reeve-Smith

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року. 

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода. 

Міністра запитали, чи можете публічно озвучити терміни, коли почнуться тренування і коли Україна може розраховувати на те, щоб отримати F-16.

“Я думаю, що це просто дуже складний технічний момент. Тренування мають початися десь у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку”, – сказав Дмитро Кулеба. 

Він зауважив, що треба готувати інженерів, техніків, треба готувати інфраструктуру. 

“Багато є нюансів, тому графік може зсуватися. Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес”, – пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше очікувалось, що українські пілоти почнуть навчання на F-16 у червні цього року, але графік почав зсуватися.

Зазначимо, нещодавно міністр оборони України повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

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