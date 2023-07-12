Головне за ніч та ранок. Середа, 12 липня

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Було задіяно 15 дронів-камікадзе, 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

У Черкаському районі двох місцевих жителів госпіталізували з опіками внаслідок загоряння на нежитловому об'єкті інфраструктури через ворожу атаку ударними дронамі типу "Shahed".

"Є влучання в один з об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. У результаті там виникла пожежа - натепер уже ліквідована. Двох постраждалих з опіками доправлено до лікарні", - повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Зазначається, що тривога в Черкаській області тривала понад три з половиною години.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 236 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському наші війська ведуть наступальні дії південніше та північніше Бахмута. На напрямках Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка мали частковий успіх, закріплюються, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Наші воїни завдають вогневого ураження артилерію по цілях противника та ведуть заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний спротив, переміщує підрозділи, застосовує резерви.

Пріоритетами України на саміті НАТО є отримання додаткової зброї для звільнення своєї землі від окупантів, запрошення до Альянсу та безпекові гарантії.

Про це під час преспідходу у Вільнюсі сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що до перемоги членство в НАТО неможливе, тож поки Україна не стала частиною Альянсу, треба безпекові гарантії.

"У нашому порядку денному на сьогодні є три пріоритетні запитання. Перше – новий пакет озброєння для підтримки нашої армії на полі бою. Друге, я думаю, це запрошення до НАТО. Ми хочемо бути на тому ж рівні, що й інші. Ми отримаємо це запрошення, коли безпекові умови дозволять. Я обговорю з партнерами всі ці речі", – сказав президент.

Зеленський додав, що третє – безпекові гарантії на шляху до НАТО. Про це сьогодні говоритимуть і за це боротимуться.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО. Також заплановані двосторонні зустрічі з нашими союзниками, на яких говоритимуть про оборону, безпеку, зброю, Формулу миру Президента України Володимира Зеленського.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!