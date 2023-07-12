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Україна стрімко рухається до членства в ЄС, – Урсула фон дер Ляєн на саміті НАТО

Президентка Європейської комісії відзначила ентузіазм, з яким Україна проводить необхідні реформи.

Україна стрімко рухається до членства в ЄС, – Урсула фон дер Ляєн на саміті НАТО
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна стрімко рухається до членства в ЄС. 

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Швидкість, з якою Україна прагне до членства в ЄС,... прекрасна, вражаюча. Це заснований на досягненнях процес, і ми бачимо, з яким ентузіазмом та інтенсивністю Україна проводить реформи і стрімко рухається до членства в ЄС", – заявила голова ЄК журналістам у середу у Вільнюсі.

Вона висловила тверду впевненість, що якщо Україна продовжуватиме у тому самому дусі, то незабаром доб'ються успіху.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico повідомило, що Євросоюз розробив зобов'язання з безпеки перед Україною. Пропозиції охоплюють широкий спектр – від забезпечення зброєю до продовження військової освіти та навчання бійців, обміну розвідданими та допомоги у встановленні зв'язків між українськими та європейськими оборонними компаніями.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський повідомив, що на другий день саміту заплановане перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО. На заході також приділять увагу питанню оборони України.

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