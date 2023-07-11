Спільне завдання НАТО і України – визначити чіткі умови членства, які треба виконати до саміту у Вашингтоні, - Порошенко

Членство України в НАТО — це поразка Путіна і Перемога України, це єдиний формат не лише української, але й глобальної безпеки. Таку думку у Facebook висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Він закликає визначити чіткі умови членства України в Альянсі, які треба виконати до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

«Це серйозне завдання, яке має спільно виконати НАТО, але й Україна. Мають бути чіткі умови членства та їх виконання! Нам треба зробити ВСЕ можливе і неможливе, аби виконати ці умови впродовж року до Вашингтонського саміту Альянсу. Ми здатні на неможливе і доводили це неодноразово з 2014 року», – нагадав Порошенко.

ВІн зазначив, що ми чекаємо від світових лідерів і Альянсу конкретних умов, бо не маємо права, аби Вільнюс став пародією на Бухарест. Тому що наслідки можуть бути ще гіршими.