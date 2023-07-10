Україна потребує НАТО, але НАТО також потребує України, - Порошенко

Сьогодні більш ніж очевидно, що вступ України до НАТО необхідний як для нашої країни, так і для Європи. Сильна і загартована в боях Україна, зі Збройними Силами, які повністю відповідають вимогам членства в НАТО, стане потужним активом для Альянсу і гарантією ефективного захисту від будь-якої майбутньої російської агресії, вважає лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко. Про це він написав у своїй колонці в журналі Newsweek.

На його думку, Кремль ніколи б не наважився розпочати війну, якби Київ був частиною сильного Альянсу. Натомість одне з рішень, яке пропонується Україні замість повноправного членства в НАТО, звана “ізраїльська модель”, що передбачала б широкомасштабну допомогу у вигляді озброєнь і навчання, певні гарантії безпеки, але щось значно менше, ніж повномасштабний альянс. Це, говорить Порошенко, не той варіант.

"Україна та Ізраїль перебувають у різних географічних умовах і в різних територіях, а наші вороги навіть не в одній ваговій категорії. Розчарую тих, хто думає, що ізраїльська модель стримає Росію і принесе мир і безпеку в Європу. Цілком можливим є протилежний результат. Упевненість щодо України поза НАТО лише розпалить апетити Москви, а отже і нестабільність ситуації зросте. Якщо потрібні докази, подивіться на дружній, позаблоковий статус України, який не зміг стримати російську агресію в 2014 році і після нього. А події 2014 і 2022 років довели, що зустріч НАТО в Бухаресті у 2008 році, на якій заохочувалися амбіції України щодо вступу до альянсу, дала Європі лише ілюзію миру – ілюзію, якою вміло скористалася росія для підготовки до повномасштабного вторгнення", - пише Порошенко.

Він вважає, що членство в НАТО є дешевшим варіантом для Альянсу, ніж ізраїльська модель.

"Колективна оборона набагато ефективніша. Повноправний альянс з Україною залучить довгострокові, відчутні фінансові інвестиції. Це вирішить проблему, замість того, щоб кожного виборчого циклу вести одну й ту ж боротьбу в столицях країн-членів НАТО.

Вінстон Черчилль якось сказав, що ви завжди можете розраховувати на те, що американці зроблять правильну річ – однак після того, як вони вичерпають усі альтернативи. Що ж, альтернативи вже вичерпані. Україна пережила багато обхідних шляхів дорогою до членства в НАТО, і результатом стала відкрита війна замість того, щоб нам опинитися у безпечній гавані", - вважає експрезидент.

На думку Порошенка, не варто витрачати час на альтернативи і обхідні шляхи.

"Вільнюс 2023 не повинен повторити помилки Бухареста 2008. Україна потребує твердих гарантій членства в НАТО, офіційного запрошення. Якщо двері НАТО відчинені, то дайте нам увійти. Пам’ятайте, що Україна є гарантом європейської безпеки, а не її реципієнтом. Лише вступ України до НАТО остаточно зачинить двері неоімперським мріям росії – які залишаться і після відходу путіна – і принесе перемогу вільному світу, а також мир, безпеку і стабільність на довгі роки", - резюмував експрезидент.