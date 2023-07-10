ГоловнаСвіт

Союзники по НАТО домовилися усунути умову Плану дій щодо членства зі шляху України до Альянсу

Це скоротить шлях України до блоку. 

Союзники по НАТО домовилися усунути умову Плану дій щодо членства зі шляху України до Альянсу
Вільнюс готується до саміту НАТО
Фото: EPA/UPG

Союзники по НАТО домовилися усунути умову Плану дій щодо членства зі шляху України до Альянсу. 

Відповідна домовленість досягнута на переговорах. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", – заявив він. 

Міністр вважає, що "це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом".

Вступ України до НАТО через План дій щодо членства було зафіксовано на саміті 2008 року. Це досить розмите формулювання, що не має конкретики щодо термінів. 

Але вступити до Альянсу можна і пропустивши цей крок, як це зробила Фінляндія. За даними Politico, Україна справді може стати членом НАТО без ПДЧ, але на це потрібна згода всіх членів блоку. Західні ЗМІ писали, що не надто підтримують надання Україні чіткіших гарантій щодо вступу США і Німеччина – вони воліли б уникати конкретики, поки триває війна з Росією. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies