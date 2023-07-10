Союзники по НАТО домовилися усунути умову Плану дій щодо членства зі шляху України до Альянсу.

Відповідна домовленість досягнута на переговорах. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", – заявив він.

Міністр вважає, що "це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом".

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023

Вступ України до НАТО через План дій щодо членства було зафіксовано на саміті 2008 року. Це досить розмите формулювання, що не має конкретики щодо термінів.

Але вступити до Альянсу можна і пропустивши цей крок, як це зробила Фінляндія. За даними Politico, Україна справді може стати членом НАТО без ПДЧ, але на це потрібна згода всіх членів блоку. Західні ЗМІ писали, що не надто підтримують надання Україні чіткіших гарантій щодо вступу США і Німеччина – вони воліли б уникати конкретики, поки триває війна з Росією.