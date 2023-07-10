Німеччина цього тижня зробить "серйозне оголошення" про військову техніку для України, – ЗМІ

Але, за словами німецького посадовця, для запрошення України до НАТО зараз "не найкращий час".

На саміті НАТО цього тижня Німеччина зробить "серйозне оголошення" про постачання військової техніки Україні. Про це заявив високопоставлений урядовець у Берліні, пишуть The Guardian та Reuters.

Також ФРН працює над двосторонніми гарантіями безпеки для України. Посадовець додав, що зараз "не найкращий час" для запрошення Києва вступити до НАТО.

За даними агентства, НАТО і США запропонують Україні лише підтримку, а не членство в Альянсі.

"Байден і союзники по НАТО прагнуть продемонструвати підтримку Україні та дати президенту України Володимиру Зеленському зрозуміти, що потрібно буде зробити, щоб отримати членство в НАТО колись у майбутньому", – повідомили журналісти.

Київ заявляв, що від саміту НАТО (Вільнюс, 11-12 липня) очікує конкретніших кроків, ніж заяви про вступ України через ПДЧ. Президент Володимир Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО. Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України.