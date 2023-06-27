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Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО, – Зеленський

Президент каже, що працює з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними.

Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО, – Зеленський
Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Володимир Зеленський повідомив, що є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“НАТО. Вільнюс. Україна. Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу. Працюємо з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна має всі підстави, щоб отримати запрошення до членства у НАТО. Він зауважив, що вступ Києва до Альянсу має зацементувати перемогу України проти російського агресора. 

Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України.

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