Від 24 лютого 2022 року нардеп від партії “Слуга народу” Богдан Торохтій понад 3 місяці перебував за кордоном.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Журналісти змогли з’ясувати, коли і на скільки виїздив за межі країни Богдан Торохтій, завдяки Інстаграму його дружини Аліни Левченко.

Зокрема, родина проводила свої відпустки у Болгарії, Еміратах, Греції, Туреччині та Катарі.

Також журналісти Bihus.Info виявили, що дружина Торохтія придбала квартиру та приміщення у курортному місті Несебр в Болгарії у серпні 2022 року. За даними болгарського реєстру нерухомості сума угоди становила близько $59 000. Втім, згідно з цінами на місцевих сайтах агентств нерухомості, квартира мала б обійтися мінімум у 74 тис. доларів, а приміщення – у 403 тис. доларів. Отже, загальна орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості може становити близько 477 тис. доларів.

Згодом, у жовтні 2022 року, Аліна Левченко придбала квартиру площею 68,4 кв. м. у ЖК “Новопечерська вежа” в Києві, ринкова вартість якої після забудовників становить 114 тис. доларів. Також у березні 2023 року вона придбала там само паркомісце, ринкова вартість якого становить 30 тис. доларів.

Журналісти Bihus.Info нагадали, що незадовго до повномасштабного вторгнення Торохтій був одним з ініціаторів законопроєкту №7055, котрий так і не був проголосований. Цей законопроєкт передбачав заборону на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням Президента України для здійснення їх повноважень.

Коли журналісти запитали у нардепа про наявність у його подружжя нерухомості в Болгарії, той запропонував надіслати офіційний запит, і відмовився відповідати телефоном.

Після цієї розмови зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири, а сама Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році.

Втім, наразі дізнатися про ці статки неможливо, оскільки попередні декларації досі недоступні для громадськості. Нові ж декларації посадовці взагалі не зобов’язані подавати.

Нагадаємо, радниця в.о. генерального директора ДП "Антонов" Аліна Левченко, яка разом зі своїм чоловіком народним депутатом Богданом Торохтієм (СН) фігурувала в журналістському розслідуванні Bihus info, пройшла службову перевірку. Комісія не виявила порушень, і дійшла висновку, що прийом на роботу та призначення Левченко на посаду здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства.